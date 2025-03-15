Зеленський затвердив склад переговорної групи з питань миру. Хто туди увійшов

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Президент Володимир Зеленський затвердив склад переговорної групи з питань миру.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

До групи увійшли:

керівник Офісу президента Андрій Єрмак;

міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;

міністр оборони України Рустем Умєров;

заступник керівника ОП Павло Паліса.

Очолюватиме делегацію Єрмак. Він зможе вносити за погодженням з міністром закордонних справ зміни до складу делегації України.

Також йому дозволено залучати працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їхніми керівниками, наукових радників та експертів.

Що передувало

11 березня в Саудівській Аравії пройшли перемовини між делегаціями України та США. За їхніми підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц сказав, що обговорить ідею тимчасового припинення вогню з російським колегою «найближчими днями».

Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

Путін 13 березня сказав, що перемирʼя — це «правильна ідея», яку РФ підтримує, але є питання, які потрібно ще обговорити. Він вважає дуже складним момент контролю за порушеннями під час дії припинення вогню на майже 2 000 км лінії фронту.

А також, за його словами, незрозуміло, що буде з тими, хто залишився в Курській області: чи українське командування накаже бійцям скласти зброю та здатися в полон, чи РФ має їх випустити з цієї зони без бою.

Путін каже, що за ці 30 днів припинення вогню Україна може продовжити отримувати зброю, мобілізувати й готувати мобілізованих — РФ потрібні гарантії, що цього не буде, але наразі незрозуміло, як контролювати ці моменти.

Президент України зреагував на слова Путіна і сказав, що той фактично готує відмову, і все, що відбувається, — це російські маніпуляції. Американська сторона казала про готовність організувати контроль і верифікацію перемирʼя.