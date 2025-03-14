Дослідження: водоспади могли запустити зародження життя на Землі

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Хіміки в Стенфордському університеті під час нового дослідження виявили, що хвилі та водоспади, утворюючи дрібний водяний туман, могли сприяти зародженню життя на Землі.

Про це йдеться в науковій статті Science Advances, передає The Guardian.

Під час дослідів науковці виявили, що мікрокраплі в дрібному водяному тумані створюють слабкі мікроблискавки. Коли вони оточені правильним набором газів, ці іскри запускають хімічні реакції, які синтезують багато молекул, необхідних для життя.

«Це реальний внесок у розуміння того, як можна перейти від неживого до живого. Водяні бризки є скрізь, особливо біля скель, де ці хімічні речовини можуть накопичуватися в щілинах», — сказав професор Річард Заре, який очолював команду.

Фахівці в темній кімнаті досліджували електричні властивості водяного туману. Фахівці виявили, що краплі води мають протилежні заряди, і коли вони з’єднуються, між ними проскакують маленькі іскри. На відміну від блискавок, які долають кілометри, мікроблискавки поширюються на відстань кілька мільярдних метра.

Хоча цей ефект є слабким, його достатньо, щоб запускати хімічні реакції. Дослідники описали, як вони розпорскували воду в суміш азоту, метану, вуглекислого газу та аміаку — через це швидко утворювалися ключові молекули, зокрема ціаністий водень, гліцин (амінокислота, що бере участь у вироблянні білків) та урацил (складова частину РНК, яка є в усіх живих клітинах).

Докторка Єва Стюккен, яка вивчає походження життя в Університеті Сент-Ендрюса, вважає це дослідження захопливим. Вона зазначила, що потрібно дослідити різні газові та рідинні середовища, а також визначити, наскільки значним був цей механізм у глобальному масштабі для утворення молекул, з яких може виникнути життя.

Професор Девід Дімер з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі, який працював із Заре, але не брав участі в останньому дослідженні, додав, що мікроблискавки тепер можна додати до переліку можливих джерел енергії для утворення органічних речовин до появи життя.