РФ атакувала ракетами Кривий Ріг — є поранені, їхня кількість постійно збільшується
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Росія ввечері 14 березня атакувала ракетами житловий квартал у Кривому Розі. Відомо про вісьмох постраждалих — кількість постійно зростає.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Спершу повідомляли про чотирьох постраждалих, згодом кількість збільшилася до восьми. Відомо, що пʼятьох людей госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Ворожий удар пошкодив три багатоквартирні будинки. Є руйнування обʼєктів бізнесу. Понівечені міські комунікації. Пожежі, які виникли через російський обстріл, ліквідували.
У ДСНС додали, що часткових руйнувань зазнала двоповерхова будівля цивільної інфраструктури. Фахівці продовжують обстежувати місце атаки.