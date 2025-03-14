В Україні запустили електронну систему рейтингового розподілу в інтернатуру для студентів-медиків. Які переваги
- Автор:
- Ірина Перепечко
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В Україні запустили електронну систему рейтингового розподілу в інтернатуру. Очікують, що тепер процес буде повністю прозорий — система автоматизує розподіл магістрів за медичними й фармацевтичними спеціальностями в інтернатуру. Її використовуватимуть вже в цьогорічні вступній кампанії.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Ця система передбачає електронний супровід усього процесу підготовки в інтернатурі: від вступу і до завершення та формування сертифіката лікаря-спеціаліста й фармацевта-спеціаліста.
Тут збиратимуть і аналізуватимуть успішність випускників закладів вищої освіти, проводитимуть автоматизований рейтинговий розподіл в інтернатуру, зберігатимуть дані про інтернів, які проходять підготовку в інтернатурі та формуватимуть електронні документи про її проходження.
Перевагою системи також є те, що вона виключає імовірність стороннього втручання в процес рейтингового розподілу та впливу на його результати. Її також синхронізували з єдиним порталом вакансій у закладах охорони здоровʼя — це означає, що інтерни проходитимуть практичну частину підготовки за обраною спеціальністю на посадах, яких реально потребують медичні установи.
Як це працюватиме
Заклади вищої освіти реєструватимуться в системі та вноситимуть інформацію про випускників та їхню успішність. Частина даних автоматично підтягнеться з державної освітньої бази. Потім випускники самостійно реєструватимуть у системі та перевірятимуть свої дані. Система автоматично розраховує рейтинг випускника, після чого він може подати до п’яти заявок на інтернатуру.
Рейтинг формується з чотирьох показників:
- КРОК-1 або КРОК Б (20%);
- КРОК-2 (40%);
- ОСКІ (20%);
- Середній бал за всі роки навчання (20%).
Перший розподіл відбудеться 17 березня 2025 року для випускників спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування», які хочуть пройти інтернатуру за напрямами «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія». У ньому братимуть участь студенти з чотирьох університетів: Запорізького, Харківського, Київського та Національного медичного.
Для навчання під час інтернатури буде доступно:
- 10 закладів вищої освіти для освітньої частини;
- 102 медичних заклади для практичної частини, включаючи лікарні та центри контролю і профілактики хвороб.
Основний розподіл відбудеться в червні-липні для понад 5 000 випускників спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» та «Медична психологія». Також можуть взяти участь випускники «Стоматології» та «Фармації», якщо будуть вільні місця. Очікують, що кількість місць буде значно більшою, ніж необхідно.