У Білому домі спростували розмову Трампа з Путіним — з ним говорив спецпредставник Віткофф

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Президент США Дональд Трамп сьогодні виклав пост, контекст якого трактували так, ніби він мав розмову з Путіним. У Білому домі США уточнили, що з Путіним говорив спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а не американський лідер.



Про це під час пресконференції повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Пост президента США, у якому він високо оцінив дискусії з Путіним і написав: «Я дуже просив президента Путіна», викликав плутанину. Це звучало так, ніби розмова була між ними двома.

Імовірно, йдеться про розмову Віткоффа й Путіна під час візиту американського посадовця 13 березня до Москви. Російські медіа з посиланням на очільника російського Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова повідомляли про їхню зустрічі та писали, що через Віткоффа Путін передав інформацію Трампу.

У дописі розмову Трамп назвав «дуже хорошою і продуктивною», додавши, що «є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися».

Водночас Трамп заявив, начебто тисячі українських військових наразі повністю оточені армією РФ і «в дуже поганій і вразливій ситуації»

«Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їхні життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх!!!» — написав він.

Імовірно, Трамп дізнався від Путіна його версію про ситуацію на Курському напрямку. Російська пропаганда останніми днями активно пише про начебто «повне оточення» українських сил у регіоні. У ЗСУ заявляли, що на Курщині немає загрози оточення.

Що передувало

11 березня в Саудівській Аравії пройшли перемовини між делегаціями України та США. За їхніми підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц сказав, що обговорить ідею тимчасового припинення вогню з російським колегою «найближчими днями».

Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

Путін 13 березня сказав, що перемирʼя — це «правильна ідея», яку РФ підтримує, але є питання, які потрібно ще обговорити. Він вважає дуже складним момент контролю за порушеннями під час дії припинення вогню на майже 2 000 км лінії фронту.

А також, за його словами, незрозуміло, що буде з тими, хто залишився в Курській області: чи українське командування накаже бійцям скласти зброю та здатися в полон, чи РФ має їх випустити з цієї зони без бою.

Путін каже, що за ці 30 днів припинення вогню Україна може продовжити отримувати зброю, мобілізувати й готувати мобілізованих — РФ потрібні гарантії, що цього не буде, але наразі незрозуміло, як контролювати ці моменти.

Путін думає, що російська сторона має обговорити це з американцями, зокрема зідзвонитися з Дональдом Трампом. Раніше, після переговорів України та США 11 березня, президент США наголосив, що сподівається на повне припинення вогню найближчими днями і що цього тижня, можливо, поговорить із Путіним.

Президент України зреагував на слова Путіна і сказав, що той фактично готує відмову, і все, що відбувається, — це російські маніпуляції. Американська сторона казала про готовність організувати контроль і верифікацію перемирʼя.