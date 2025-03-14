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Третя окрема штурмова бригада тепер стала Третім армійським корпусом., командувачем стане Андрій Білецький.

Про це він сказав у відеозверненні.

В основі формування корпусу хочуть закласти бойову підготовку, професійний сержантський корпус, роботу з управлінням, плануванням, і технологічність. Білецький наголосив, що план — змінити принципи цієї війни і тим самим змінити й сам хід війни на користь України.

«Три роки ми здобували унікальний досвід у запеклих битвах, проводили успішні контрнаступи, ставали найефективнішими у застосуванні дронів на передовій. Ми впроваджували технології, змінювали підхід до підготовки особового складу й створили кращий в країні рекрутинг. Запустили власні школи FPV й НРК. Створювали масштабні культурні та просвітницькі проєкти. Настав час розширити горизонти», — резюмував він.