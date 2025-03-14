Трамп поговорив з Путіним — попросив зберегти життя начебто оточених українських військових
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
Президент США Дональд Трамп мав розмову з російським лідером Володимиром Путіним.
Про деталі розмови Трамп написав у своїй соцмережі Trurh Social.
Розмову Трамп назвав «дуже хорошою і продуктивною», додавши, що «є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися».
Водночас Трамп заявив, начебто тисячі українських військових нарахі повністю оточені армією РФ і «в дуже поганій і вразливій ситуації»
«Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їхні життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх!!!» — написав він.
Імовірно, Трамп дізнався від Путіна його версію про ситуацію на Курському напрямку. Російська пропаганда останніми днями активно пише про начебто «повне оточення» українських сил у регіоні. У ЗСУ заявляли, що на Курщині немає загрози оточення.
- Розмова Трампа з Путіним відбулась незадовго після зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії. За її підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими.
- 13 березня Путін вперше прокоментував пропозицію про 30-денне перемирʼя. За його словами, це «правильна ідея», яку РФ підтримує, але є питання, які потрібно ще обговорити.