«Велика сімка» попередила РФ про нові санкції, якщо та не припинить вогонь

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Держави-учасниці «Великої сімки» (G7) попередили Москву, що та має слідувати прикладу Києва в погодженні плану з припинення вогню, бо інакше зіткнеться з новими санкціями.

Про це повідомляє Reuters, журналісти якого ознайомилися з проєктом заяви за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн G7.

«Члени G7 закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і впровадивши його в повному обсязі», — йдеться в заяві.

Там додали, що будь-яке припинення вогню має бути реальним.

У «Великій сімці» вважають, що є потреба й у надійних заходах безпеки, щоб гарантувати, що Україна зможе стримувати та захищатися від подальшої російської агресії.

Що передувало

11 березня в Саудівській Аравії пройшли перемовини між делегаціями України та США. За їхніми підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц сказав, що обговорить ідею тимчасового припинення вогню з російським колегою «найближчими днями».

«Ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь «так» якнайшвидше, щоб ми могли перейти до другої фази, тобто до реальних переговорів. [...] Якщо вони скажуть ні, то ми, на жаль, дізнаємося, що є перешкодою для миру», — наголосив держсекретар Марко Рубіо.

Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

Путін 13 березня сказав, що перемирʼя — це «правильна ідея», яку РФ підтримує, але ще є питання, які потрібно обговорити. Він вважає дуже складним момент контролю за порушеннями під час дії припинення вогню на майже 2 000 км лінії фронту.

А також, за його словами, незрозуміло, що буде з тими, хто залишився в Курській області: чи українське командування накаже бійцям скласти зброю та здатися в полон, чи РФ має їх випустити із цієї зони без бою.

Путін каже, що за ці 30 днів припинення вогню Україна може продовжити отримувати зброю, мобілізувати й готувати мобілізованих — РФ потрібні гарантії, що цього не буде, але наразі незрозуміло, як контролювати ці моменти.