У Німеччині судитимуть екскерівників Siemens за експорт турбін до окупованого Криму
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
Німецький суд міста Гамбург вирішив розпочати справу проти двох колишніх керівників німецького машинобудівного гіганта Siemens, яких звинувачують у порушенні санкцій через сприяння експорту газових турбін Siemens до окупованого Росією Криму.
Про це йдеться в заяві суду, наданій журналістам Reuters.
Минулого року прокуратура німецького міста Гамбург висунула звинувачення чотирьом німцям і одному швейцарсько-французькому громадянину в порушенні санкцій.
Регіональний суд Гамбурга вирішив продовжити судовий процес над двома з них, тоді як переслідування решти трьох припинили, оскільки слідство не знайшло достатніх підстав для його продовження.
У заяві суду йдеться, що прокуратура оскаржила рішення про припинення справи проти трьох людей. Німецькі судові органи не назвали імен обвинувачених у цій справі.
Представник Siemens заявив, що компанія не може коментувати активні судові процеси, але зазначив, що справа не спрямована проти Siemens і що обвинувачені більше не працюють в компанії.
- Санкції Євросоюзу і США, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Росією півострова у 2014 році, забороняють західним компаніям постачати електроенергію або повʼязане з енергетикою обладнання до Криму.
- Попри санкції, у 2017 році турбіни Siemens для виробництва електроенергії поставили на дві електростанції, які Москва будує у Криму.
- У Siemens тоді заявили, що поставили турбіни російському замовнику з розрахунком на те, що їх встановлять на електростанціях у Росії, і не знали про будь-які плани відправити їх до Криму.