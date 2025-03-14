Reuters: Держкомпанії Китаю обмежують імпорт російської нафти через ризик потрапити під санкції

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Китайські державні нафтові компанії в березні обмежили імпорт російської нафти: два імпортери припинили закупівлі, а два інші — скоротили обсяги. Це через санкції США проти Росії.

Про це пише Reuters зі посиланням на джерела.

Поставки російської нафти найбільшим покупцям — Індії та Китаю — різко впали після того, як колишня адміністрація США часів Джо Байдена 10 січня 2025 року ввела санкції проти російських виробників «Газпром нафти» і «Сургутнафтогаз», страховиків і понад сотні танкерів.

У березні китайські держкомпанії Zhenhua Oil і Zhenhua Oil призупинили закупати нафту з РФ, яка завантажувалася цього місяця. Вони занепокоєні відносинами з компаніями, що потрапили під санкції.

У Пекіні чекають на «чітку картину» щодо угоди про припинення вогню в Україні. Закупівлі нафти планують відновити, якщо переговори призведуть до помʼякшення або скасування санкцій США проти нафти з Росії.

На «Сургутнафтогаз» і «Газпром нафту» припадає майже тритина морських перевезень основного сорту російської нафти з Далекого Сходу — ESPO. Разом вони експортують до Китаю приблизно 1,2 мільйона метричних тонн на місяць.