Опитування КМІС: Половина українців не готові відмовитись від територій за жодних умов

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Save Ukraine

Половина українців за жодних обставин не готові відмовлятись від українських територій у війні проти Росії. Водночас 39% готові на територіальні поступки заради миру.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене 14 лютого — 4 березня.

Респондентам ставили таке питання: «З яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з Росією ви згодні в більшій мірі?», вони обирали одне з двох тверджень:

«Для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій»;

«За жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності».

Так, половина українців — 50% — вважають, що за жодних обставин Україна не має відмовлятися від територій, навіть якщо через це війна триватиме довше (у грудні 2024 року таку думку поділяли 51% опитуваних українців). При цьому меншість вважає, що Україна може відмовитися від деяких територій для якнайшвидшого досягнення миру — 39% (у грудні 2024 року — 38%). Решта 11% респондентів не змогли визначитися зі своєю думкою.

КМІС

У регіональному вимірі погляди українців досить схожі, дещо відрізняється від інших лише схід. Так, на сході 42% категорично проти територіальних поступок, натомість в інших регіонах (на заході, в центрі та на півдні) так відповіли 50—51%. При цьому частка тих, хто в цілому готовий до певних поступок на сході, лише незначно вища, ніж в інших регіонах, — 42% проти 36—40%.

КМІС

Переважна більшість українців вважають, що Росія або хоче вчинити геноцид українців, або знищити українську націю і державність. Значно менше респондентів говорили про інші (більш обмежені цілі), хоча такі думки теж помітно присутні серед опитаних. КМІС говорить про залежність між готовністю до поступок і тим, як українці бачать мету Росії у цій війні.

Так, що сильнішу загрозу відчувають українці, то більше вони проти жодних поступок. Якщо серед тих, хто відчуває саме екзистенційну загрозу (Росія хоче вчинити фізичний геноцид чи знищити націю), 57—58% проти жодних поступок, то далі показник знижується. Тобто 20% вважають, що Росія не прагне окуповувати більше українських територій, натомість з 28 до 78% зростає частка тих, хто вважає, що можна піти на певні територіальні поступки.

КМІС

У питанні мети Росії деякі респонденти обрали проросійську опцію, що Росія нібито просто хоче «денацифікувати» і демілітаризувати Україну. Серед них 44% готові до поступок, а 48% — категорично проти. Можливо, вища частка тих, хто проти поступок (ніж можна було очікувати) пов’язана із специфікою такого погляду. Наприклад, деякі люди можуть вважати, що якщо «денацифікуватися» і демілітаризуватися, то немає і потреби йти на територіальні поступки.