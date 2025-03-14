У центрі Одеси застрелили чоловіка. Що відомо
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Пресслужба Нацполіції
Зранку 14 березня в центрі Одеси застрелили чоловіка.
Про це повідомила Національна поліція України.
За даними правоохоронців, близько 10:30 невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста. Стрілець з місця злочину втік, поліція вживає заходів, щоб його затримати.
До Одеси для розслідування справи виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з головою Нацполіції Іваном Вигівським.
Голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що у слідства є «конкретні зачіпки». Водночас він заперечив інформацію про те, що стрілець нібито був одягнутий у військову форму — про це раніше написали низка медіа та телеграм-канали.
Поліція кваліфікувала справу як умисне вбивство, вчинене на замовлення.
- Місцеві медіа пишуть, що, ймовірно, загиблий — активіст Демʼян Ганул. Про це з посиланням на власні джерела написав і народний депутат Олексій Гончаренко. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.