WP: Розвідка США доповіла, що Росія досі хоче підкорити Україну. Чи знає про це Трамп — невідомо

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Американська розвідка сумнівається, що Путін готовий припинити війну проти України. У секретних звітах зазначається, що він не відмовився від своєї мети — взяти під контроль Україну. Однак чи дійшли ці звіти до президента США Дональда Трампа — невідомо.

Про це пише The Washington Post.

Один з таких звітів, переданий адміністрації Трампа 6 березня, прямо говорить, що Путін все ще хоче встановити контроль над Києвом. У ньому не аналізували, чи зможе Трамп досягти миру, але підкреслили, що перед президентом США і Білим домом стоїть складне завдання, і порушили питання, чи правильно Вашингтон розуміє готовність Путіна шукати мирні рішення.

Путін у публічному просторі обережно здреагував на пропозицію про припинення вогню — не відкинув її повністю, але натякнув, що Росія може висувати свої умови.

Частина американських і європейських чиновників вважають, що навіть якщо Путін погодиться на перемирʼя, він використає цей час для підготовки нових атак. Інші аналітики припускають, що переговори можуть дати результат, але лише якщо Україна отримає гарантії безпеки та зможе відновити свої сили.

Представники американської розвідки визнають, що немає жодних ознак того, що Путін поступився у своєму бажанні втягнути Україну до безпекової та економічної орбіти Росії.

«У нього є давнє бажання відновити «матушку Росію», — сказав один із них.

Розвідувальна оцінка США стосовно непоступливості Путіна дратує Трампа. Він та його помічники останніми днями заговорили про нові жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться припинити війну.

Питання територій залишається відкритим. Україна хоче повернути всі окуповані землі, але багато експертів сумніваються, що це можливо дипломатичним чи силовим шляхом. Росія ж прагне повного контролю над окупованими територіями, а також над Херсоном і Запоріжжям.

На думку європейських розвідників, Кремль вважає Трампа слабким, відкритим до маніпуляцій та намагається використати це у своїх інтересах. Навіть якщо бойові дії припиняться, Росія, найімовірніше, продовжить підривати Україну економічно, дипломатично та через політичний вплив.

«Вторгнення 2022 року відбулося тому, що гібридні інструменти не дали результатів», — наголосив європейський посадовець.

Тим часом Росія активізувала використання гібридних технологій у Європі, зокрема намагаючись вбити генерального директора німецького концерну Rheinmetal Арміна Паппергера, втручаючись у вибори в Молдові, Румунії та інших країнах.