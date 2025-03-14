Росія вчергове атакувала Україну дронами. Де працювала ППО

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У ніч проти 14 березня сили ППО збили в небі над Україною 16 російських ударних дронів Shahed. Ще девʼять безпілотників-імітаторів не досягли цілей — вони локаційно втрачені.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Росія запустила 27 БпЛА різного типу з напрямків Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях збили 16 ударних безпілотників Shahed.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Через російську атаку постраждали Харківщина та Донеччина.

На Харківщині росіяни поцілили по лікарні в Золочеві, завдавши подвійного удару. Через влучання першого дрона загорівся дах лікарні. Менш ніж за годину російські війська атакували лікарню вдруге. Пацієнти не постраждали — вони були в укритті, частину з них уже перевели до інших лікарень. В однієї медичної працівниці гостра реакція на стрес.

Подвійний удар — це коли після початкового удару йде вторинний, який зазвичай націлений на рятувальників, медиків та інших цивільних людей. «Бабель» переказував дослідження Truth Hounds про цю російську тактику і яких руйнувань вона завдає.