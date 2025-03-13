На Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію ще з 8 населених пунктів

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У Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію ще з 8 населених пунктів Юнаківської, Миропільської громад Сумського району. Йдеться про евакуацію 543 людей.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Сумської області.

Він наголосив, що в регіоні є проблема, коли люди пишуть відмови від евакуації. Проте Артюх наголосив, що зараз в регіоні активувалися дії ДРГ — вони заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення в регіоні.

Тому залишатися на цих територіях небезпечно, а також це впливає на ефективність дій Сил оборони України — інформація про цивільних громадян у цих зонах обмежуватиме дії українських військ.

До евакуації залучать, зокрема, Національну поліцію та Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Яка ситуація у Сумській області

У лютому очільник Сумської ОВА Володимир Артюх розповідав, що з початку цього року кількість російських обстрілів збільшилася на тисячу, як порівняти з минулорічними січнем і лютим. РФ почала застосовувати більше потужної зброї, такої як ракети, FPV-дрони, КАБи. А кількість артилерійських обстрілів зменшилася.

Атак безпілотниками типу Shahed стало в 5—6 разів більше. За півтора місяця поточного року РФ почала більше атакувати обʼєкти енергетичної та газової інфраструктури, наголосив Артюх. Удвічі збільшилася кількість зруйнованих будівель та багатоповерхівок.

Найбільше від атак РФ страждають населені пункти Великописарівської, Юнаківської та Середино-Будської громад. Тобто ворог уздовж усього кордону Сумської області атакує регіон.



Станом на 11 лютого цього року із 90 прикордонних населених пунктів на Сумщині евакуювали всіх дітей. Обовʼязкову евакуацію сімей з дітьми оголосили 1 жовтня 2024 року.