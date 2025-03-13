Президент підписав законопроєкт про купівлю російських реакторів у Болгарії для будівництва Хмельницької АЕС

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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11392, який дозволяє придбати російські реактори у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

До цього Володимир Зеленський публічно підтримав добудову енергоблоків на Хмельницькій АЕС і попросив Верховну Раду проголосувати за необхідні законопроєкти. Парламент 11 лютого у другому читанні та в цілому схвалив законопроєкт № 11392.

Спершу в законопроєкті № 11392 не йшлося про купівлю енергоблоків. Нардеп Володимир Вʼятрович стверджував, що через спротив у парламенті ухвалення законопроєкту відбувалося незвичним чином — правку, яка дозволяла купівлю російських реакторів, додали до законопроєкту № 11392 вже після першого читання, де його підтримали парламентарі. Під час розгляду законопроєкту до другого, фінального читання його текст повністю стерли та замінили іншим.



Частина депутатів та експертів у сфері енергетики протестують проти добудови ХАЕС і нібито даремного витрачання коштів. Вони кажуть про корупційні ризики, повʼязані з будівництвом. А також вказують на недоцільність втілювати проєкт, у межах якого встановлять реактори російського виробництва, які Болгарія раніше отримала від Росії. Хоч формально обладнання має болгарську реєстрацію, ризик залежності від російських технологій для технічного обслуговування залишається значним, кажуть експерти.

Антикорупційний комітет Ради раніше заявив, що законопроєкт не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.