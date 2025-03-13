В Україні зареєстрували понад 3 тисячі мільйонерів, наймолодшому — 3,5 року

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Протягом січня — лютого 3 186 громадян прозвітували, що у 2024 році отримали дохід у розмірі понад 1 млн грн. Загальна сума задекларованих ними доходів — 21,8 млрд грн.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

До держбюджету вони сплатили 269,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн грн військового збору.

Наймолодшому мільйонеру 3,5 року. Його уповноважена особа задекларувала доходи як успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення.

Найстарший мільйонер — 96-річна мешканка Києва, яка задекларувала доходи від відчуження цінних паперів.

Ще 25 людей самостійно задекларували до сплати податкові зобов’язання у сумі понад 1 млн грн. Серед них:

6 людей — мешканці Києва;

4 — Київської області;

3 — Закарпатської області;

по 2 мешканці Сумської та Львівської областей;

по 1 — мешканці Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Тернопільської, Одеської та Херсонської областей.

Загалом за два місяці поточного року українці подали більш ніж 44 тисячі декларацій, загалом задекларувавши доходи у сумі 36,2 млрд грн. Це на 62%, або на 13,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільш активно декларували свої доходи мешканці Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.