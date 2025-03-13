«Є нюанси». Путін вперше прокоментував ідею 30-денного перемирʼя

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Путін вперше прокоментував ідею 30-денного перемирʼя, яку на переговорах із США прийняла Україна. За його словами, це «правильна ідея», яку РФ підтримує, але є питання, які потрібно ще обговорити.

Про це він сказав під час пресконференції після зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Путін заявив, що це припинення вогню має призвести до довгострокового миру та усунути «першопричини цієї кризи». Він вважає дуже складним момент контролю за порушеннями під час дії припинення вогню на майже 2 000 км² лінії фронту. Незрозумілим залишається і те, хто віддаватиме наказ про припинення вогню.



А також, за його словами, незрозуміло, що буде з тими, хто залишився в Курській області — чи українське командування накаже бійцям скласти зброю та здатися в полон, чи РФ має їх випустити з цієї зони без бою.



Путін каже, що за ці 30 днів припинення вогню Україна може продовжити отримувати зброю, мобілізувати й готувати мобілізованих — РФ потрібні гарантії, що цього не буде, але наразі не зрозуміло, як контролювати ці моменти.



Путін думає, що російська сторона має обговорити це з американцями, зокрема зідзвонитися з Дональдом Трампом. Раніше, після переговорів України та США 11 березня, президент США наголосив, що сподівається на повне припинення вогню найближчими днями і що цього тижня, можливо, поговорить із Путіним.

Що передувало

11 березня в Саудівській Аравії пройшли перемовини між делегаціями України та США. За їхніми підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц сказав, що обговорить ідею тимчасового припинення вогню з російським колегою «найближчими днями».

«Ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь «так» якнайшвидше, щоб ми могли перейти до другої фази цього, тобто до реальних переговорів (...) Якщо вони скажуть «ні», то ми, на жаль, дізнаємося, що є перешкодою для миру», — наголосив держсекретар Марко Рубіо.

Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.