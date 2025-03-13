Швеція для України придбає САУ Archer та надасть майже $138 млн гуманітарної допомоги
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Швеція придбає для України самохідні артилерійські установки Archer та радіолокаційні радари контрбатарейної боротьби Arthur у межах 18-го пакета військової підтримки, який оголосили раніше. Країна також виділила 1,4 мільярда шведських крон (орієнтовно $137,7 мільйона) на гуманітарні потреби — це найбільше фінансування в рамках цивільної допомоги в історії Швеції.
Про закупівлю зброї для України повідомили в швейцарському Міноборони. Йдеться про 18 артустановок Archer та пʼять радіолокаційних станцій Arthur, а також інвестиції у виробництво артустановок «Богдана». Загальна вартість цього озброєння становить приблизно 3 мільярди шведських крон (близько $295 мільйонів) — це частина 18 пакету військової допомоги.
Швеція також хоче долучитись до Коаліції артилерії в межах Контактної групи з питань оборони України.
Окрім військової допомоги, країна виділила Україні найбільше фінансування в рамках цивільної допомоги в історії Швеції. Про це повідомив шведський міністр міжнародного розвитку Бенджамін Доуса, передає Reuters. Йдеться про $137,7 мільйона — кошти спрямують на відновлення зруйнованої інфраструктури, розмінування, підготовку медичних працівників та інші гуманітарні потреби.
- САУ Archer зі 155-мм гарматою називають іконою артилерійських систем. Вона має автоматичну систему заряджання і цифрове наведення на цілі. Відстріл всього боєкомплекту на 21 снаряд займає 3,5 хвилини. У листопаді минулого року в Україну вже прибули 8 артилерійських установок Archer від Швеції.
- САУ «Богдана» — це українська самохідна артилерійська установка. Калібр гармати — 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Вона вміщає до пʼяти членів екіпажу, має максимальну швидкість 80 км/год і максимальну дальність стрільби до 60 км. Її виробництво стартувало ще у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення у битві за острів Зміїний. У 2023 році офіційно прийнята на озброєння Збройних сил України.
- ARTHUR (MAMBA) — це шведський мобільний радар, створений для виявлення та відстеження ворожої артилерії. Він може визначати місцезнаходження ворожих гаубиць на відстані до 25 км і мінометів — до 40 км з високою точністю. Радар одночасно відстежує до 100 цілей за хвилину та допомагає коригувати вогонь своєї артилерії. Радари контрбатарейної боротьби та артилерійської розвідки ARTHUR вже є на озброєнні української армії.