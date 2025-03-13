Швеція для України придбає САУ Archer та надасть майже $138 млн гуманітарної допомоги

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Швеція придбає для України самохідні артилерійські установки Archer та радіолокаційні радари контрбатарейної боротьби Arthur у межах 18-го пакета військової підтримки, який оголосили раніше. Країна також виділила 1,4 мільярда шведських крон (орієнтовно $137,7 мільйона) на гуманітарні потреби — це найбільше фінансування в рамках цивільної допомоги в історії Швеції.



Про закупівлю зброї для України повідомили в швейцарському Міноборони. Йдеться про 18 артустановок Archer та пʼять радіолокаційних станцій Arthur, а також інвестиції у виробництво артустановок «Богдана». Загальна вартість цього озброєння становить приблизно 3 мільярди шведських крон (близько $295 мільйонів) — це частина 18 пакету військової допомоги.

Швеція також хоче долучитись до Коаліції артилерії в межах Контактної групи з питань оборони України.



Окрім військової допомоги, країна виділила Україні найбільше фінансування в рамках цивільної допомоги в історії Швеції. Про це повідомив шведський міністр міжнародного розвитку Бенджамін Доуса, передає Reuters. Йдеться про $137,7 мільйона — кошти спрямують на відновлення зруйнованої інфраструктури, розмінування, підготовку медичних працівників та інші гуманітарні потреби.

