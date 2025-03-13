FT: Угорщина вимагає виключити олігарха Фрідмана із санкційного списку ЄС

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Будапешт вимагає виключити російського олігарха Михайла Фрідмана із санкційного списку Євросоюзу. В іншому випадку країна погрожує заблокувати продовження обмежень блоку проти майже 2 тисяч росіян.

Про це повідомляє Financial Times.

Обмеження поїздок і заморожування активів політиків і бізнесменів, які підтримували або сприяли війні РФ проти України, закінчаться 15 березня, якщо всі 27 лідерів ЄС не вирішать продовжити їх ще на пів року.

Як розповіли джерела FT, посол Угорщини в Євросоюзі зажадав виключення Фрідмана зі списку — це ціна Будапешту за продовження всіх інших санкцій. Посли блоку зустрічаються у Брюсселі 13 березня після кількох днів перемовин, що не привели до компромісу.

«Найвідданіші» союзники Києва, зокрема країни Балтії, проти будь-якого послаблення обмежень Євросоюзу проти Москви. Особливо це актуально до завершення переговорів про припинення вогню за посередництва США.

За даними видання, ідею Угорщини натомість підтримує Люксембург. Торік Фрідман подав позов проти цієї країни — там перебуває його частка в лондонській інвестиційній компанії LetterOne. Олігарх вимагав відшкодування збитків, повʼязаних із санкціями, на $15,8 мільярда.

Спочатку Угорщина вимагала прибрати з переліку вісім імен, зокрема інших мільярдерів РФ, таких як Алішер Усманов і Петро Авен. Але тепер Будапешт, за даними джерел, зосередився на виключенні Фрідмана.