McDonald’s повертає сніданки в ресторани України — де вже можна скуштувати
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Мережа ресторанів швидкого харчування McDonaldʼs розширює перелік міст в Україні, де доступні сніданки. Раніше їх тестували у Вінниці.
Про це компанія повідомляє в X.
McDonaldʼs поступово запускає ранкове меню в усіх областях, де працюють ресторани мережі — поки що окрім регіонів на сході. Починаючи з 13 березня сніданки щодня можна буде придбати у Львові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Яремчі та Ковелі.
Ранкові страви можна купити в закладі до 10:30 та замовити через доставку Bolt до 10:15. Команда McDonaldʼs працює над тим, щоб повернути сніданки в усі міста, де представлена мережа.
- Раніше ранкове меню протестували у Вінниці, адже там є потік клієнтів і оптимальна кількість точок. У місті зʼявилися мафін, роли з яйцем та куркою, яйцем і свининою або яйцем, свининою і беконом, тост із сиром та з сиром і беконом. Додали також подвійний Чікен Фреш МакМафін і ранкові МакМеню.
- 20 вересня 2022 року McDonald`s відновив роботу в Україні, яку зупинив після повномасштабного вторгнення Росії. Роботу закладів відновлювали поетапно впродовж кількох місяців.