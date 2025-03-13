«Демонтаж» влади в Україні та демілітарізована зона. WP дізналася про можливі вимоги РФ на переговорах

Новини

Європейська розвідка отримала документ із найбільш максималістськими вимогами Росії на можливих мирних перемовинах. Російський аналітичний центр, повʼязаний із Федеральною службою безпеки, підготував його ще в лютому 2025 року — напередодні зустрічі делегацій США та Росії в Саудівській Аравії.

Про це пише американська газета The Washington Post.

У ньому, зокрема, йдеться про роботу з послаблення переговорної позиції США щодо України, провокування напруженості у відносинах між адміністрацією президента США Дональда Трампа та іншими країнами, а також одночасне просування зусиль Москви з «демонтажу української держави».

Крім того, попередні плани президента Дональда Трампа про закінчення війни протягом 100 днів відкидають як «нездійсненні». Натомість у документі пишуть, що «мирне врегулювання кризи в Україні» не може відбутися раніше 2026 року.

Водночас Росія відкидає можливе введення миротворчих сил в Україну, як це пропонували деякі європейські країни. РФ наполягатиме на визнанні свого суверенітету над окупованими українськими територіями. Крім того, у документі пишуть про створення буферної зони на північному сході України на кордоні з Брянською і Бєлгородською областями, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу Криму.

Документ пропонує, щоб Росія погодилася не розміщувати свої балістичні ракети середньої дальності «Орєшнік» в Білорусі, на кордоні з Європейським Союзом, а США натомість погодилися б не розміщувати нові ракетні системи на континенті. Також пропонується, щоб Росія припинила постачати зброю в «недружні» США країни, а США натомість мають припинити озброювати Україну. При цьому росіяни кажуть, що припинити постачати російську зброю союзникам Москви «важко».

Росіяни також називають «недостатньо далекосяжними» такі поступки з боку України, як відмову від НАТО та проведення виборів із проросійськими партіями.

«Насправді нинішній київський режим неможливо змінити зсередини країни. Потрібен його повний демонтаж», — кажуть у російському документі.

Що передувало

11 березня в Саудівській Аравії пройшли перемовини між делегаціями України та США. За їхніми підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими.

Протягом 30 днів на всій лінії фронту працюватиме режим припинення вогню, якщо на це погодиться Росія. Представники США вважають, що американська й українська сторони зробили «позитивний крок», тож є сподівання, що РФ відповість тим самим.

Водночас Росія не дала жодних сигналів про те, що вона зголоситься на це. Аналітики The Washington Post попереджають, що Москва має безліч способів затягнути час — натомість шлях до будь-якої довгострокової мирної угоди з нею все ще залишається підступним і небезпечним.