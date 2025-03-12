Сербія відкликала свій голос за резолюцію із засудженням агресії РФ проти України

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Сербія змінила свій голос на «утрималась» у Генасамблеї ООН за резолюцію України, яка підтверджує підтримку країни та її територіальної цілісності та засуджує Росію.

Про це повідомив міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич, передає сербське медіа Atvbl.

«Сербія дотримується насамперед принципів територіальної цілісності та суверенітету на міжнародній арені. Нашим обов’язком також є моніторинг поточної ситуації, адаптація позиції Сербії до геополітичних змін, що виникають. Тому я вважаю, що ми повинні були голосувати стримано, і відповідальність [за помилку] лежить насамперед на мені. І якщо комусь потрібно просити вибачення, це мені», — заявив Джурич.

Наприкінці лютого Сербія проголосувала за європейську резолюцію щодо війни в Україні. У цьому документі Росію називають країною-агресоркою, від неї вимагають вивести війська з України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Згодом президент Сербії Александар Вучич заявив, що під час голосування було допущено помилку, і вибачився перед громадянами за це. Попри те що вибачення він адресував громадянам Сербії, прийняли його у Кремлі.