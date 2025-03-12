У Пакистані звільнили частину людей, яких бойовики взяли в заручники в потязі

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У Пакистані 11 березня бойовики «Визвольної армії Белуджистану» напали на потяг Jaffar Express і взяли його пасажирів у заручники.

Джерела ВВС серед військових стверджують, що 155 пасажирів звільнили, а 27 бойовиків убили.

Оновлення: армія Пакистану заявила, що звільнила понад 300 заручників із пасажирського поїзда. Під час операції знищили 33 бойовики. До початку операції бойовики вбили 21 цивільного і чотирьох військовослужбовців.

Сили безпеки Пакистану заявляють, що направили сотні військових, щоб врятувати пасажирів. Залучили гелікоптери та спецпризначенців. «Визвольна армія Белуджистану» попереджала про «серйозні наслідки», якщо заручників спробують звільнити.

Щонайменше сотня з тих, хто їхав потягом, були членами Сил безпеки. Невідомо, скільки пасажирів досі залишаються в заручниках. Десятки звільнених доставили до лікарень.

Деякі з бойовиків, можливо, покинули поїзд і забрали з собою невідому кількість пасажирів. Влада Пакистану, а також кількох західних країн, серед яких Велика Британія та США, визнали «Визвольну армію Белуджистану» терористичною організацією.

Повстанський рух у Белуджистані триває вже десятки років, це супроводжується регулярними нападами на армію та уряд. «Визвольна армія Белуджистану» прагне незалежності регіону. Це найбільша з кількох етнічних повстанських груп, що звинувачує владу Пакистану в несправедливій експлуатації газових і мінеральних ресурсів Белуджистану.

Белуджистан — це історична та географічна область, розташована на південному заході Азії. Вона охоплює частини трьох країн: Пакистану, Ірану й Афганістану. Найбільша частина Белуджистану під владою Пакистану.