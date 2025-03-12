Навколо Сатурну відкрили ще 128 нових супутників — тепер їх 274

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NASA

Астрономи виявили 128 нових супутників газового гіганта Сатурну, які сформували на орбіті планети ще 100 мільйонів років тому. Тепер їх усього 274.

Про це повідомив Міжнародний астрономічний союз.

Багато з нововиявлених супутників є каменями всього кілька кілометрів у поперечнику. Це дрібний розмір у порівнянні із Місяцем, який має близько 3 474 кілометри в поперечнику. Однак поки такі космічні тіла обертаються навколо орбіти Сатурну, їх вважатимуть супутниками.

Провідний автор майбутньої статті, у якій опишуть відкриття, Едвард Ештон з Інституту астрономії та астрофізики Academia Sinica на Тайвані отримає право присвоїти імена об’єктам. Сучасна схема найменування супутників Сатурну заснована на персонажах скандинавської та інших міфологій.

Супутники відкрили ще в 2023 році за допомогою телескопа Canada France Hawaii Telescope в Мауна-Кеа на Гаваях. Дослідник Ештон і його колеги спостерігали ділянки космосу поблизу Сатурну, і з часом це дозволило їм відстежувати рух раніше невідомих супутників. Науковцям довелося доводити, що обʼєкт перебуває на орбіті навколо газового гіганта.

Усі виявлені супутники — неправильні, тобто малі, обертаються під сильним кутом відносно екватора Сатурну і часто обертаються навколо планети в іншу сторону відносно її великих супутників. Вони розташовані від 10,5 мільйона кілометрів до 29 мільйонів кілометрів від планети. Для порівняння кільця Сатурну простягаються приблизно на 442 570 кілометрів, а головні супутники (Титан, Енцелад та інші) перебувають на відстані до 3,2 мільйона кілометрів.

Існування такої кількості супутників навколо Сатурну (274) вказує на численні масштабні зіткнення в космосі. Планета захопила в орбіту ці неправильні супутники в якийсь момент її історії — деякі з них можуть бути фрагментами великих об’єктів, які зіткнулися в інших місцях Сонячної системи.