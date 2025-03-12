Про 30-денне перемирʼя, візит до США та ситуацію на Курщині. Основне з пресконференції Зеленського

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Президент Володимир Зеленський 12 березня провів пресконференцію за підсумками переговорів України та США. Ось головне з його виступу.

Про режим тиші

«Ніхто з нас не вірить «рускім», ми це проходили. Але ми не будемо гратися з російськими наративами, що ми не хочемо закінчення війни. Я налаштований дуже серйозно, і для мене важливо закінчити війну, я хочу, щоб президент США це бачив, щоб Європа, всі були в союзі. Треба зробити все, щоб примусити РФ до закінчення війни. Ми готові до формату тиші на 30 днів у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона», — наголосив президент.

Відповідаючи на питання щодо санкцій або інших кроків тиску на РФ у разі порушення режиму тиші, він зазначив, що це буде залежати від американської сторони.

«Якщо «рускіє» продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки [щодо перемирʼя], то я думаю, будуть відповідні рішення. А якщо вони не готові — ми дуже надіємось, що американська сторона продемонструє саме те, про що вона говорила», — сказав президент.

Про візит у США

«Я не чув щодо запрошення [...] Я хочу, щоб будь-яка зустріч наша з президентом США була позитивна. Для цього потрібно всім готуватись, усіх попереджати про той чи інший формат зустрічей», — зазначив Зеленський.

Про операцію в Курській області

Українські війська на території Курської області виконують свої завдання, наголосив Зеленський. Раніше цього ж дня Генштаб ЗСУ підтвердив суттєве просування росіян на Курщині.

«Рускіє» намагаються однозначно максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що повинно робити — зберігає максимум життів наших воїнів», — зазначив президент.

Про окуповані території

«Ми воюємо за нашу незалежність. І тому визнавати будь-які окуповані території Росією ми не будемо. Це факт. Наші люди билися за це, наші герої гинули. Скільки поранених, скільки всього пройшло. Тому ніхто не забуде про це. Коли я кажу, що ніхто не забуде, — це найголовніша червона лінія. Ми нікому не дамо забути про цей злочин проти України», — наголосив Зеленський.

Про угоду про рідкоземельні ресурси

«Україна готова до підписання рамкової угоди. Чесно кажучи, я думав, що ми це підпишемо раніше. Ми до цього готові, нема ніяких за лаштунками секретів, ми готові», — сказав Зеленський.

Про вибори

«Після закінчення війни буде знятий воєнний стан. Після зняття воєнного стану вибори будуть проходити згідно з українським законодавством. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде», — зазначив президент.