Трамп скасував введення додаткових мит до 50% на сталь і алюміній з Канади

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Президент США Дональд Трамп скасував введення мит до 50% на імпорт канадських сталі та алюмінію.

Про це повідомив телеканал CNBC із посиланням на головного торгового радника Білого дому Пітера Наварро.

Додаткові тарифи скасували за шість годин після того, як Трамп оголосив про свій план подвоїти імпортні мита на канадські метали. Він зробив це у відповідь на рішення канадської провінції Онтаріо запровадити податок у 25% на експорт електроенергії до США.

Після обговорень з американським міністром торгівлі Говардом Лютніком премʼєр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд оголосив, що призупиняє введення націнки у 25% на експорт електроенергії до Мічигану, Нью-Йорку та Міннесоти. Він назвав свої переговори з Лютником «продуктивною бесідою».

Після цього Пітер Наварро сказав CNBC, що Лютник «чудово впорався з переговорами».