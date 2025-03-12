У Києві частково відкриють Південний міст для руху транспорту
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У Києві дозволили рух Південним мостом з лівого на правий берег. Рішення ухвалили після консультації з військовими.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим, окрім проїзду для екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транспортних засобів військового призначення і транзитного вантажного транспорту.
Також частково знімуть обмеження руху автівок під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом і Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег.
Отже, без обмежень транспорт рухатиметься:
- Північним мостом;
- мостом Метро;
- мостом імені Євгена Патона;
- Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);
- Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги);
- Південним мостом — з лівого на правий берег.
- Південний міст — це вантовий міст через Дніпро в Києві, розташований в Голосіївському та Дарницькому районах. Його довжина — 1 256 метрів, ширина — 41 метр. Мостом проходить Сирецько-Печерська лінія київського метрополітену.