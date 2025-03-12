Росіяни били ракетами по Кривому Рогу, є поранені та руйнування

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Зранку 12 березня російські військові завдали ракетних ударів по Кривому Рогу. Цілили по цивільних обʼєктах.

Вибухи пролунали близько 8-ї ранку. Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, загинула 47-річна жінка, ще девʼятеро людей постраждали, з них троє у важкому стані.

Окупанти пошкодили інфраструктуру, багатоповерхівки, адмінбудівлі, автобуси, гаражі, понад 15 автівок, магазини, навчальний заклад. Рятувальники ліквідували пожежі, що спалахнули через влучання.

Коли надзвичайники гасили вогонь, РФ завдала повторного удару по співробітниках ДСНС: ворог пошкодив дві одиниці техніки. Рятувальники не постраждали. Загалом внаслідок атаки виникли пожежі у трьох гаражах і чотирьох легковиках.