Росія атакувала цивільне судно під прапором Барбадосу в Одеському порту — є жертви
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Facebook / Олексій Кулеба
Російські війська ввечері 11 березня вдарили по цивільному судну MJ PINA під прапором Барбадосу — загинули чотири громадяни Сирії.
Про це заявив віцепремʼєр-міністр з відновлення — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Наймолодшому загиблому було 18 років, найстаршому — 24. Ще двоє людей дістали поранень — українець та сирієць.
Під час російського удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Також пошкоджений ще один корабель, причали й склади для зберігання зерна.
Одеська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей. За даними слідства, 11 березня близько 20:17 російські війська атакували припортову інфраструктуру Одеси, попередньо, балістичною ракетою типу «Іскандер-М».
- О 20:18 11 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух балістики на Одесу. Після цього про удар по Одеському порту повідомила Адміністрація портів України, однак згодом видалила публікацію. До цього моменту влада не коментувала ситуацію.