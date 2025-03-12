Експрезидент Грузії Саакашвілі отримав 9 років вʼязниці за розтрату державних коштів

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Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі засудили до 9 років вʼязниці за розтрату державних коштів.

Про це повідомив грузинський телеканал «Руставі-2».

Саакашвілі звинувачували в тому, що у 2009—2012 роках він витратив $3,2 мільйона з коштів спецслужби держохорони для особистих цілей — на одяг, навчання сина, оренду автомобілів, косметичні процедури. Сам він називає цю справу політичною.

Колишнього начальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашія суд визнав винним у зловживанні службовими повноваженнями і оштрафував на 300 тисяч ларі.

Наразі Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін. Вироки щодо нього ухвалили у двох інших справах — про помилування вбивць банкіра Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валері Гелашвілі.

Новий термін позбавлення волі рахуватимуть з моменту затримання Саакашвілі — тобто з 1 жовтня 2021 року. Таким чином, на свободу він зможе вийти лише 1 жовтня 2030 року. Водночас він фігурує у справі про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року і незаконний перетин кордону.