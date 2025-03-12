Міністерство освіти США скоротить половину працівників

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Міністерство освіти США майже в половину скоротить штат працівників.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Співробітників департаменту, які потрапили під скорочення, з 21 березня відправлять в адміністративну відпустку. Після цих заходів у Міносвіти залишиться лише 2 183 працівники проти 4 133, які працювали до інавгурації президента США Дональда Трампа.

«Сьогоднішнє скорочення працівників показує прагнення Департаменту освіти до ефективності, підзвітності та забезпечення того, щоб ресурси спрямовувалися туди, де вони найбільш важливі: до учнів, батьків і вчителів», — сказала міністр освіти Лінда Мак-Мен.

Під час президентської кампанії Дональд Трамп обіцяв закрити федеральне Міністерство освіти, яке, за його словами, опинилося в руках «радикалів, фанатиків та марксистів» і спрямувати кошти штатам, які, як він вважає, зможуть краще розпорядитися цими грошима.

Однак, президент не може ліквідувати міністерство без відповідного рішення Конгресу США. Під час сенатських слухань про затвердження її на посаді голови міністерства освіти Лінда Мак-мен наголосила, що її мета — реорганізувати міністерство та скоротити штат.

Діяльність федерального Міністерства освіти США обмежена розподілом федеральних грантів, студентських кредитів, аналізом діяльності американських освітніх установ, контролем дотримання антидискримінаційних законів та забезпеченням загального доступу до освіти. Після скорочення штату Міносвіти продовжить реалізовувати всі вставновлені законом програми.