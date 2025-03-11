Стан Папи Римського покращується, але поки він залишається в лікарні

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Стан Папи Римського Франциска поступово покращується — це показують аналізи крові та хороша реакція на медикаментозну терапію.

Про це повідомила пресслужба Ватикану.

Однак, у найближчі дні понтифік буде в стаціонарі — лікарі стежитимуть за його станом. Водночас він продовжить лікуватися медикаментозно.

Учора, 10 березня, Папа зміг робити духовні вправи. Протягом дня він чергував молитву і відпочинок. Його ніч минула спокійно.