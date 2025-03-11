Стан Папи Римського покращується, але поки він залишається в лікарні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
Стан Папи Римського Франциска поступово покращується — це показують аналізи крові та хороша реакція на медикаментозну терапію.
Про це повідомила пресслужба Ватикану.
Однак, у найближчі дні понтифік буде в стаціонарі — лікарі стежитимуть за його станом. Водночас він продовжить лікуватися медикаментозно.
Учора, 10 березня, Папа зміг робити духовні вправи. Протягом дня він чергував молитву і відпочинок. Його ніч минула спокійно.
- З 14 лютого Папа Римський Франциск перебуває в лікарні зі «складною клінічною ситуацією». Згодом у Ватикані сповістили, що у понтифіка розвинулася пневмонія в обох легенях. Днями йому зробили переливання крові, адже тести виявили анемію.
- 2 березня повідомляли, що стан здоров’я Папи Римського Франциска стабілізувався, він досі ушпиталений. Представники Ватикану запевнили, що він «залишається бадьорим і в доброму гуморі».
- Ватикан порушує столітнє табу, висвітлюючи стан здоров’я Папи Римського. Розмови про його «земне здоров’я» прирівнюють до профанації.