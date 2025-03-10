Росія висилає ще двох британських дипломатів нібито за шпигунство. Це не перший такий випадок

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Росія висилає з країни двох британських дипломатів нібито через «розвідувальну та підривну діяльність».

Про це повідомила Служба внутрішньої безпеки РФ, передає BBC.

Дипломатів Великої Британії позбавили акредитації — вони зобовʼязані покинути Росію протягом двох тижнів.

У РФ заявили, що усе нібито через те, що під час отримання дозволу на вʼїзд до Росії чоловіки «навмисно надали неправдиву інформацію», що порушило російське законодавство, а служба виявила ознаки розвідувальної і підривної діяльності, яка загрожує безпеці Російської Федерації.

«Це не перший випадок, коли Росія висуває злісні та безпідставні звинувачення проти наших співробітників», — заявили у британському Міністерстві закордонних справ.

У листопаді 2024 року РФ заявила, що висилає британського дипломата за шпигунство. Внутрішня розвідка ФСБ звинуватила його в «розвідувальній і підривній діяльності, що загрожує безпеці держави».



У лютому 2025 року британський уряд позбавив акредитації російського дипломата, він мав покинути країну. Це назвали відповіддю на «неспровоковане й необґрунтоване» торішнє рішення Кремля. У російському МЗС тоді заявили, що мають намір вжити заходів у відповідь.