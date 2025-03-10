Росія висилає ще двох британських дипломатів нібито за шпигунство. Це не перший такий випадок
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Росія висилає з країни двох британських дипломатів нібито через «розвідувальну та підривну діяльність».
Про це повідомила Служба внутрішньої безпеки РФ, передає BBC.
Дипломатів Великої Британії позбавили акредитації — вони зобовʼязані покинути Росію протягом двох тижнів.
У РФ заявили, що усе нібито через те, що під час отримання дозволу на вʼїзд до Росії чоловіки «навмисно надали неправдиву інформацію», що порушило російське законодавство, а служба виявила ознаки розвідувальної і підривної діяльності, яка загрожує безпеці Російської Федерації.
«Це не перший випадок, коли Росія висуває злісні та безпідставні звинувачення проти наших співробітників», — заявили у британському Міністерстві закордонних справ.
У листопаді 2024 року РФ заявила, що висилає британського дипломата за шпигунство. Внутрішня розвідка ФСБ звинуватила його в «розвідувальній і підривній діяльності, що загрожує безпеці держави».
У лютому 2025 року британський уряд позбавив акредитації російського дипломата, він мав покинути країну. Це назвали відповіддю на «неспровоковане й необґрунтоване» торішнє рішення Кремля. У російському МЗС тоді заявили, що мають намір вжити заходів у відповідь.
- Лише за минулий рік сім британських дипломатів позбавили акредитації у Росії нібито через шпигунство. Велика Британія заперечує ці звинувачення. З початком повномасштабного вторгнення в Україну відносини між країнами впали до найнижчого рівня з часів Холодної війни, додає Reuters.