Суд залишив під вартою ексначальника ОТУ «Харків» Юрія Галушкіна

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«Суспільне»

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для колишнього командувача Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрія Галушкіна. Він залишиться під вартою до 20 березня.

Про це передає «Суспільне» із зали суду.

Прокуратура вимагала залишити Галушкіна в слідчому ізоляторі, тоді як захист наполягав на цілодобовому домашньому арешті. Суд залишив у силі рішення першої інстанції.

За даними слідства, Галушкін під час оборони Липецької громади на Харківщині хибно оцінив потенціал ворога, ситуацію і своїми діями сприяв тому, що бійці 125 окремої бригади ТрО самовільно залишили поле бою.

Екскомандувач проігнорував розвіддані, оцінив наступ росіян «як малоймовірний» і віддавав накази, які не відповідали реальній ситувції на фронті. Тому за першу добу наступу росіян майже 100 українських військових були поранені, вбиті або зникли безвісти.

У Державному бюро розслідувань стверджують, що через прорахунки в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців і певних підрозділів 125 бригади ТрО війська втратили стратегічну ініціативу. Через це росіяни змогли заглибитись у смугу оборони бригади на відстань до 10 км, що дозволило їм знову з артилерії обстрілювати Харків.

Галушкін — один із трьох військових високопосадовців, яких підозрюють у недбалому ставленні до оборони Харківщини.

Сам Галушкін зазначав, що запеклі бої по всій лінії фронту та втрати — як людей, так і територій — відбуваються не тому, що «воїнам бракує хоробрості або командирам — професіоналізму», а через те, що росіяни не зважають на власні втрати. Він говорив, що готовий піти воювати звичайним солдатом.

Що передувало

Правоохоронці 20 січня затримали трьох військових, яких підозрюють у недбалості під час організації оборони Харківщини у 2024 році. Мова про:

екскомандира Оперативно-тактичного угруповання «Харків» генерала Юрія Галушкіна;

екскомандира 125 окремої бригади Територіальної оборони генерала Артура Горбенка;

екскомандира 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

Суд відправив під варту Галушкіна та Лапіна 21 січня, а 22-го — Артура Горбенка. Вже 22 січня за Галушкіна внесли 5 мільйонів гривень застави, однак його знову затримали того ж дня.