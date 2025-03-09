Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх утретє поспіль перемогла на чемпіонаті Європи
- Автор:
- Ліза Бровко
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Національний олімпійський комітет
Українська спортсменка Ярослава Магучіх утретє поспіль перемогла на чемпіонаті Європи зі стрибків у висоту в приміщенні. Її результат — 1,99 метра.
Про це повідомила Європейська легкоатлетична асоціація.
Спортсменка також була чемпіонкою Європи у 2021 і 2023 роках.
У цьогорічному фіналі Магучіх змагалася з вісьмома стрибунками, серед яких віцечемпіонка Європи зі стрибків у висоту просто неба Ангеліна Топич із Сербії та сьомий номер світового рейтингу Крістіна Гонзель з Німеччини.
- У 2024 році Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, взявши висоту 2,10 метра. А на Олімпіаді-2024 здобула золото в стрибках у висоту, що стало її пʼятою медаллю на тогорічних Іграх.