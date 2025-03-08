Верховний лідер Ірану відмовився вести перемовини з «агресивними урядами» — після листа Трампа
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що не буде вести переговори з «агресивними урядами». Це сталося наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що надіслав Хаменеї листа.
Про це повідомила іранська служба «Радіо Свобода».
У промові 8 березня Хаменеї заявив, що наполегливість «агресивних урядів» у переговорах «не спрямована на вирішення проблем». Натомість вони нібито хочуть «домінувати та навʼязувати свої очікування».
«Проблема не тільки в ядерній програмі. У них є очікування до оборонних і ракетних програм Ірану та його міжнародних звʼязків, які Ісламська республіка безумовно не виправдає», — пояснив Хаменеї.
Лідер Ірану не згадав жодну країну або політика, але зробив свою заяву саме після публічного повідомлення Трампа про лист. У ньому президент США закликав Іран повністю відмовитись від ядерної програми.
«Інакше ми будемо змушені щось зробити, тому що ми не можемо дозволити їм мати ядерну зброю», — заявив Трамп.
У 2015 році Іран і група міжнародних посередників досягли угоди, в рамках якої Тегеран відмовився від розробки ядерної зброї. Документ, зокрема, обумовлював, до якого граничного рівня Іран може збагачувати уран і які запаси збагаченого урану зберігати. Параметри визначили таким чином, щоб Іран міг розвивати ядерну енергетику, але не міг створити ядерну зброю. В обмін на зобовʼязання виконувати умови угоди з Ірану зняли санкції.
У 2018 році під час свого першого президентського терміну Трамп оголосив про вихід США з угоди, звинувативши Іран в її порушенні. У січні 2020-го, після того як за наказом Дональда Трампа військові США вбили в Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані, Іран остаточно вийшов з «ядерної угоди».
- У березні 2025 року агентство Bloomberg з посиланням на джерела писало, що в ролі посередника між США та Іраном може виступити російська влада. Трамп передав зацікавленість лідеру РФ Путіну під час телефонної розмови в лютому, а високопосадовці з його адміністрації обговорили це питання з російською делегацією на переговорах у Саудівській Аравії 18 лютого.