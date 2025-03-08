Удар по Добропіллю. Загинули 11 людей, майже 50 — постраждали
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Зросла кількість постраждалих від російського удару по Добропіллю Донецької області. Зараз відомо про 11 загиблих і 47 поранених.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Серед поранених — семеро дітей. Зараз сімох людей госпіталізували в Добропіллі, трьох у більш важкому стані евакуювали до Дніпра.
Через удар зруйновані та пошкоджені щонайменше вісім пʼятиповерхівок, торговий центр, торгові павільйони, 30 автомобілів. Деякі будинки вигоріли майже повністю.
Ліквідація наслідків обстрілу триває. Точні пошкодження ще уточнюють.
- Російські війська вдарили по Добропіллю ввечері 7 березня — балістичними ракетами «Іскандер-М», з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» та дронами «Герань-2».
- У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські війська постійно обстрілюють міста і села регіону, через це щодня є поранені або загиблі.