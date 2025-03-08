Удар по Добропіллю. Загинули 11 людей, майже 50 — постраждали

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Зросла кількість постраждалих від російського удару по Добропіллю Донецької області. Зараз відомо про 11 загиблих і 47 поранених.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед поранених — семеро дітей. Зараз сімох людей госпіталізували в Добропіллі, трьох у більш важкому стані евакуювали до Дніпра.

Через удар зруйновані та пошкоджені щонайменше вісім пʼятиповерхівок, торговий центр, торгові павільйони, 30 автомобілів. Деякі будинки вигоріли майже повністю.

Ліквідація наслідків обстрілу триває. Точні пошкодження ще уточнюють.