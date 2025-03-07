Компанія Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків через рішення США

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Maxar Technologies

Американська компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків через рішення уряду США.

Про це повідомили в Maxar.

Maxar має контракти з урядом США та десятками інших країн — надає їм супутникові зображення та інші геопросторові дані.

Серед таких програм — Global Enhanced GEOINT Delivery, або ж GEGD. Вона надає доступ до комерційних супутникових зображень, які були зібрані урядом США. Зараз США тимчасово призупинили українські облікові записи в GEGD — цього вимагав американський уряд.

«Ми дуже серйозно ставимося до наших договірних зобоd`язань. Немає змін fні в тому, як ми підтримуємо інших наших клієнтів, fні в їхніх програмах чи контрактах», — зазначили в Maxar Technologies.

Про те, що Maxar перестав надавати Україні дані із супутників, сьогодні зранку писали українські медіа, зокрема портал «Мілітарний». Адміністрація сервісу пояснила кільком користувачам, що їхні акаунти заблокували «за адміністративним запитом».

Фактично, про рішення Maxar стало відомо після того, як США призупинили поставки зброї та обмін розвідданими з Україною. За словами адміністрації президента США Дональда Трампа, зупинка діятиме, допоки сторони не призначать дату мирних переговорів із Росією.