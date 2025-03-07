Telegram ввів платні повідомлення для власників преміум-акаунтів

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Месенджер Telegram випустив оновлення, яке дає змогу власникам преміум-акаунтів встановити плату за вхідні повідомлення для тих, кого немає в їхньому списку контактів.

Про це повідомила пресслужба застосунку.

«Якщо вам часто пишуть у Telegram, ви можете зробити відправку повідомлень платним для користувачів, яких немає у вашому списку контактів», — зазначили розробники.

У такому випадку повідомлення потрібно оплатити внутрішньою валютою месенджера — «зірками», які потрібно купувати. Налаштувати платні вхідні повідомлення можна також у групах, зокрема для коментарів у каналах.

«Для власників груп це ще один спосіб монетизувати свої спільноти та заробляти зірки, підтримуючи при цьому більш змістовне спілкування між учасниками», — заявляють у Telegram. Налаштування дозволяють робити винятки з цих правил.

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Зірками, отриманими за вхідні повідомлення, можна оплатити преміум-підписку в Telegram. Також їх можна вивести за допомогою платформи Fragment, отримавши натомість винагороду. Її, зі свого боку, можна використовувати для купівлі реклами в Telegram, колекційних подарунків у блокчейні TON та інших цілей.

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Крім цього, тепер у чаті з користувачем не зі списку контактів під час початку листування відображатиметься інформація з базовими даними про нього. Наприклад, країна, визначена за номером телефону, спільні групи, якщо вони є; дата реєстрації в Telegram і приблизний час, коли востаннє оновлювалися імʼя користувача або фотографія профілю.

Це допоможе користувачам розпізнати шахраїв або ж, навпаки, переконатися в надійності співрозмовника, перш ніж відповісти.