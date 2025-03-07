Польський премʼєр: У країні готують проєкт, щоб всі чоловіки проходили військову підготовку

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У Польщі триває робота над тим, щоб всі дорослі чоловіки проходили військову підготовку на випадок війни — країна хоче мати півмільйону армію, включно з резервістами. Детальну інформацію про це польський уряд має надати «найближчими місяцями».

Про це заявив премʼєр-міністр країни Дональд Туск, передає BBC.

«Ми спробуємо підготувати модель до кінця цього року, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі був підготовлений на випадок війни, щоб цей резерв був порівнянним і адекватним потенційним загрозам», — сказав польський премʼєр.

За його словами, зараз польська армія налічує 200 солдатів, Польща хоче збільшити їхню чисельність до півмільйона. Він навів у приклад українську армію, яка налічує 800 000 солдатів, і Росію, що має приблизно 1,3 мільйона бійців.

«Схоже, якщо ми все грамотно організуємо, а я постійно розмовляю з міністром оборони, нам доведеться використовувати кілька варіантів дій. Це й резервісти, але також інтенсивна підготовка, щоб ті, хто не йде в армію, були повноцінними й компетентними солдатами під час конфлікту», — додав він.

Туск додав, що жінки теж зможуть проходити військову підготовку, але «війна все ще більшою мірою є сферою чоловіків».

Премʼєр-міністр також заявив, що підтримує вихід Польщі з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін, і, можливо, з Дублінської конвенції, що забороняє використання касетних боєприпасів. Країна також введе пільги для оборонних підприємств.

Туск додав, що цього року Польща планує витратити 4,7% свого економічного виробництва на оборону, що є найвищим показником в НАТО. Видання зазначали, що це орієнтовно $49,3 мільярда, що на $14 мільярдів більше, ніж у 2024 році. Але Туск заявив парламенту, що витрати повинні збільшитися до 5% ВВП. Заяви про необхідність витрачати на оборону 5% польського ВВП у країні лунають не вперше.

Мінімумом на оборонні витрати для кожної з країн Альянсу є 2,1% від ВВП. Збільшення витрат на оборону для Польщі є послідовним — країна вже кілька років тримає лідерство серед країн НАТО. Так, у 2023 році вона витратила 3,9% від ВВП, або $29,1 млрд. Після переобрання на пост президента США Трамп закликає країни Альянсу збільшувати витрати на оборону.

Станом на 2024 рік лідерами Альянсу за витратами на оборону за відсотком від ВВП є Польща (4,12%), Естонія (3,43%), США (3,38%), Латвія (3,15%), Греція (3,08%).