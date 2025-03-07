NYT: Трамп ставить під сумнів чинність угоди про кордон США і Канади

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Президент США Дональд Трамп і премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо мали кілька телефонних розмов. Дві з них стосувалися, зокрема, кордонів країн. Зараз у Канаді вже не сприймають заяви Трампа про «51-й штат» як балаканину чи тактику переговорів, аби змусити Оттаву піти на поступки стосовно торгівлі чи безпеки кордонів.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Дональд Трамп сказав Джастіну Трюдо, що не вірить у дійсність договору, який демаркує кордон між двома країнами, і хоче переглянути його. Договір уклали у 1908 році, коли Канада була британським домініоном.

Американський президент також згадав про перегляд спільного використання озер і річок між двома країнами, що регулюється іншими договорами.

Канадські посадовці сприйняли коментарі Трампа серйозно, зокрема тому, що він уже публічно заявив, що хоче поставити Канаду на коліна. Постійні згадки в соціальних мережах про Канаду як 51-й штат США та йменування Трюдо як губернатора почали турбувати уряд Канади.

Перед інавгурацією Трамп, відповідаючи на запитання репортера NYT про те, чи планує він застосувати військову силу для анексії Канади, сказав, що планує застосувати «економічну силу».

Раніше Financial Times повідомила, що в Білому домі США ведуть дискусії про виключення Канади з альянсу розвідок п’яти країн «Пʼять очей». Туди входять такі країни: Австралія, Канада, Нова Зеландія, США та Велика Британія.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік, який на той момент ще не був затверджений Сенатом, і міністр фінансів Канади Домінік Леблан теж мали розмови. Вони регулярно спілкувалися відтоді, як на початку грудня 2024 року зустрілися в «Мар-а-Лаго», маєтку Трампа у Флориді.

В одній з розмов Лутнік передав Леблану послання: Трамп усвідомив, що відносини між Сполученими Штатами та Канадою регулюються низкою угод і договорів, від яких легко відмовитися. І Трамп зацікавлений зробити це. Зокрема, виключити Канаду з альянсу «Пʼять очей», розірвати угоди та конвенції щодо Великих озер між двома країнами, які встановлюють, як вони розподіляють і керують озерами Верхнє, Мічіган, Гурон, Ері та Онтаріо. Також він хоче переглянути військову співпрацю між двома країнами.

У подальших переговорах між високопосадовцями Канади та радниками Трампа ці питання знову і знову повторюються. Єдиним, хто трохи заспокоїв канадців, став державний секретар Марко Рубіо. Він утримався від прямих погроз і нещодавно спростував припущення, що США розглядають можливість припинити військову співпрацю.