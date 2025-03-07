Біля Рівненського ТЦК планували теракт на замовлення РФ — правоохоронці затримали підозрювану

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Правоохоронці затримали жінку, яка, за їхніми даними, на замовлення РФ готувала теракт біля Рівненського Територіального центру комплектування (ТЦК).

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, фігуранткою виявилася 42-річна жителька Вінниці, яку російські спецслужби завербували, коли та шукала швидкого заробітку через телеграм-канали. На замовлення РФ вона готувалася підірвати саморобний вибуховий пристрій біля міського ТЦК.

Спершу вона приїхала в Рівне і провела дорозвідку поблизу міського ТЦК — про результати фігурантка «звітувала» своєму російському куратору.

Потім вона мала дістати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і доставити її до ТЦК. Жінка мала залишити його поблизу, коли на території було б щонайбільше людей. Росіяни планували підірвати пристрій разом з жінкою, щоб прибрати її як зайвого свідка.

Слідчі СБУ спрацювали на випередження і запобігли теракту. Жінку підозрюють у державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю. Їй загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна, зараз вона перебуває під вартою.