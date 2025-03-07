Politico: Трамп обмежив повноваження Маска після масових звільнень держслужбовців

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Президент США Дональд Трамп 6 березня скликав Кабінет міністрів, де розпорядився, що Ілон Маск не має права звільняти працівників департаментів.

Про це повідомляє Politico.

Трамп озвучив, що його соратник має право виключно давати відомствам рекомендації, але не ухвалювати одноосібно кадрові рішення. Останнє слово щодо персоналу й політики має належати посадовцям Кабміну, сказав він. У цей момент Маск був там присутній.

Зустріч відбулася після масових звільнень і погроз на адресу державних службовців з боку Ілона Маска, який очолює Департамент ефективності уряду США (DOGE). Ці дії засудили представники Демократичної партії й деякі республіканці.

Директива Дональда Трампа — перший вагомий крок, спрямований на звуження повноважень голови DOGE. Мільярдер погодився зі словами президента. Як каже один з учасників зустрічі, він визнав, що DOGE припустився деяких помилок.

Американський президент підкреслив, що хоче зберегти в уряді здібних людей, а не масово звільняти їх. Поки незрозуміло, чи призведе вказівка Трампа до того, що скорочених працівників повернуть на посади. Згодом президент у соцмережі Truth Social пообіцяв проводити подібні зустрічі кожні два тижні. Маск відповів на пост, назвавши розмову «дуже продуктивною».

Ситуація може вплинути на судові процеси, пов’язані з DOGE. Судді незадоволені тим, що адміністрація США не може чітко роз’яснити, хто керує кадровими скороченнями в уряді та яку роль у цьому відіграє Маск.

Під час виступу в Конгресі Трамп назвав соратника «керівником DOGE», але це суперечить твердженням Білого дому в суді минулого місяця, що мільярдер не має незалежних повноважень ухвалювати політичні рішення, пише Politiko.