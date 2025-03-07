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Вночі Росія запустила по Україні десятки ракет. Уперше винищувачі Mirage-2000 відбивали атаку

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

EtatMajorFR / X

Вночі 7 березня РФ здійснила комбіновану атаку ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по критичних об’єктах. Ворог цілився в об’єкти газовидобувної промисловості України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Попередньо, радіотехнічні війська ПС виявили 261 ціль, серед них 67 ракет різних типів і 194 ударних дрони й безпілотники-імітатори різних типів, зокрема:

Напад відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи ПС і Сил оборони України. Повітряні цілі РФ знищували літаки F-16. Крім того, військові вперше залучили французькі винищувачі Mirage-2000, які прибули в Україну місяць тому.

Станом на 10 годину підтверджено збиття 134 повітряних цілей:

До десяти ворожих ракет, що не увійшли в перелік збитих, не досягли своїх цілей. Ще 86 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені без негативних наслідків.