Команди України та США відновили роботу — планують зустріч незабаром

Новини

Команди України та США відновили роботу. Уже наступного тижня, імовірно, відбудеться їхня зустріч.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Журналістка телеканалу Fox News Джекі Гайнріх повідомила, що 11 березня держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланник Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц відправляться в Саудівську Аравію, щоб зустрітися з українською делегацією, зокрема з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Доповнюється.