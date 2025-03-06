Нацбанк підвищив облікову ставку — вдруге за рік

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Національний банк України з 7 березня підвищить облікову ставку з 14,5 до 15,5% річних. Її підвищують вдруге за рік.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду і поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.

В НБУ зазначили, що в січні інфляція пришвидшилася до 12,9% в річному вимірі. За оцінками Нацбанку, у лютому вона надалі зростала. Інфляція зростатиме найближчими місяцями через погані врожаї та збільшення виробничих витрат. Очікують, що до кінця року інфляція сповільниться.

З 4 квітня Національний банк України (НБУ) змінить умови своїх фінансових операцій, щоб зробити заощадження у гривні більш привабливими для людей і компаній. Це означає, що ставки за депозитами та державними облігаціями (ОВДП) у гривні можуть зрости, аби заохотити людей більше використовувати ці фінансові інструменти.

Ось що зміниться:

Зросте різниця (спред) між обліковою ставкою та ставками за тримісячними депозитами. Це означає, що ставки на депозити будуть вищими.

Зросте різниця між обліковою ставкою та ставками за кредитами овернайт. Це зробить кредити для банків дорожчими, а для заощаджень у гривні вигіднішими.

Банки зможуть вкладати більше коштів у тримісячні депозитні сертифікати. Це дозволить їм залучати більше коштів від населення для довгострокових депозитів.

Ці зміни допоможуть підтримати стабільність економіки, зменшити інфляційні ризики, стабілізувати валютний ринок і зберегти міжнародні резерви країни на високому рівні. У результаті цього знизяться загрози для цін, курсу гривні та міжнародних резервів.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка — один з основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам і, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Завдяки обліковій ставці НБУ впливає на інфляцію (зростання цін).

Зниження ставки робить кредити доступнішими (бо відсоток за ними стає меншим), у звʼязку з чим банки починають видавати більше грошей, їх в економіці стає більше, а коли грошей більше — інфляція набирає обертів. У такому разі грошей стає менше на депозитах, а більше на руках — відповідно, люди більше витрачають.

А от вища інфляція фактично призводить до знецінення гривні, бо за одну й ту саму суму зі зростанням цін можна купити менше товарів.

І все це працює також навпаки — коли ставка підвищується, кредити та депозити стають дорожчими, вони стимулюють населення більше заощаджувати. У підсумку грошей в економіці стає менше, а інфляція уповільнюється.