Арсен Жумаділов залишає посаду гендиректора Державного оператора тилу

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Валентина Поліщук / «Бабель»

Від 6 березня Арсен Жумаділов залишає посаду генерального директора Державного оператора тилу (ДОТ). До того, як оберуть нового керівника, виконувати обовʼязки буде виконавчий директор Андрій Созанський.

Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Рішення підтримала наглядова рада. Команда Державного оператора тилу подякувала Жумаділову «за ефективне управління, довіру до команди та можливість навчатись», а Андрія Созанського назвала «частиною команди, яка має значний досвід у закупівлях та логістиці, глибоко розуміє систему та процеси».

Арсен Жумаділов очолював ДОТ з грудня 2023. Основним завданням ДОТ, який займається тиловими закупівлями для ЗСУ, було викорінити корупцію і зробити постачання чесним і прозорим.

У січні 2025 року Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель (АОЗ). Це стало частиною, але не фіналом великого конфлікту між Агенцією і Міністерством оборони, який триває кілька місяців, — ось усе, що потрібно про нього знати.

Арсен Жумаділов у 2015—2017 роках був головою Біляївської РДА в Одеській області. Засновник кількох кримськотатарських ГО, зокрема ГО «Кримський інститут стратегічних досліджень». Також був старшим викладачем політології в Києво-Могилянській школі врядування. До держслужби Жумаділов керував відділом корпоративних закупівель в ТОВ «Астеліт» (lifecell), а також займався міжнародними закупівлями телекомунікаційного обладнання, писали в МОЗ.