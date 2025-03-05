Ракетна атака на Кривий Ріг. Є жертви, під завалами можуть бути люди (оновлено)
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Telegram / Сергій Лисак
Увечері 5 березня російські війська вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Унаслідок обстрілу є загиблий та постраждалі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Від удару загинули двоє людей, ще 14 людей постраждали. Половина у важкому стані, решта — середньої тяжкості.
ДСНС повідомляє, що російська ракета влучила в пʼятиповерховий готель — там спалахнула пожежа. Зруйнована сходова клітина, під завалами можуть бути люди. Рятувальники врятували 14 людей — їх виводять з 3 і 4 поверхів готелю.
Наслідки удару ще уточнюють. На місці працюють рятувальники.
- О 21:59 Повітряні сили повідомляли про рух швидкісної цілі на Кривий Ріг.