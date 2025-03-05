На аукціоні картину Бенксі «Сира нафта» продали за £4,3 мільйона — вона була в колекції Марка Хоппуса з Blink-182
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Sotheby’s
Картину анонімного британського художника Бенксі Crude Oil (Vettriano) продали на аукціоні Sothebyʼs за £4,3 мільйона ($5,5 мільйона). Її виставив на продаж басист Blink-182 Марк Хоппус.
Про це написала пресслужба аукціону.
Ця картина — переосмислення твору шотландського художника Джека Веттріано, на якому пара танцює на охопленому штормом пляжі в супроводі свого дворецького і покоївки. Бенксі додав до картини двох людей, що котять бочку з нафтою, а також розламане навпіл судно, що тоне у воді.
Полотно продали приватному колекціонеру на лондонському аукціоні за кілька днів після того, як Веттріано знайшли мертвим у його квартирі у Франції. Художнику було 73 роки.
Оригінальну версію Веттріано продали на Sothebyʼs у 2004 році за £744 800 ($953 тисячі) — це найбільша ціна за будь-який шотландський твір мистецтва, проданий на аукціоні того часу.
Марк Хоппус пожертвує частину грошей, які він отримав за продаж Crude Oil (Vettriano), на підтримку благодійних організацій і Каліфорнійському пожежному фонду.